В Воронеже мужчина получил 6 лет тюрьмы за неделю работы наркодилером

Центральный районный суд Воронежа приговорил жителя города Елец Липецкой области к 6 годам колонии строго режима за торговлю наркотиками (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

10 августа 2020 года мужчина устроился через мобильное приложение в «магазин», торговавший наркотиками путем размещения «закладок» в Воронеже.

Через десять дней от координатора ему пришло сообщение о месте тайника с наркотиками, которые он должен был разложить в другие места. Дилер должен был фиксировать их координаты и предоставлять о них сведения для последующей бесконтактной продажи.

Уже 28 августа 2020 года «работник» был задержан сотрудниками Юго-Восточного ЛУ МВД РФ на транспорте. У него нашли марихуану, расфасованную в 24 пакета, общей массой более 36 граммов, что является значительным размером для данного вида наркотиков.