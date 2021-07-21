В Воронежской области бригадиры крупного сельхозпредприятия ежемесячно брали дань с подчиненных

Суд постановил вернуть деньги рабочим. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Бригадиров одного из отделов ООО «ЛИСКо Бройлер» признали виновными в 13 преступлениях. Они подпадают под статью, карающую за коммерческий подкуп и вымогательство.

В суде установили, что с апреля 2019-го по январь 2020 года 38-ми и 41-летний бригадиры собирали дань с подчиненных. Такса колебалась от 1,5 до 3 тысяч рублей. Эту сумму каждый из работников должен был давать им ежемесячно за так называемые «льготные» условия труда.

В случае отказа людей платить дань им угрожали переводом на производственные площадки с большим объемом работы и меньшей зарплатой. А также запугивали направлением докладных о ненадлежащем исполнении ими трудовых обязанностей на имя руководства. Это грозило в одних случаях сокращением зарплаты, в других – и вовсе увольнением.

- Всего бригадиры получили от рабочих более 260 тысяч рублей. За это их приговорили к 6,5 годам условно каждого. В течение четырех лет у них будет длиться испытательный срок. Бригадирам также на пять лет запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Кроме того, их обязали вернуть деньги людям, - рассказали в Лискинской межрайпрокуратуре.