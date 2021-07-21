В Воронеже мошенники лишили 330 тысяч рублей мужчину, пожелавшего купить фанеру

330 тысяч рублей с банковской карты отправились к мошенникам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

37-летний житель Коминтерновского района стал очередной жертвой мошенников. Он нашел в интернете объявление о продаже строительных материалов. Мужчина заинтересовался фанерой и стал оформлять заказ онлайн. Он указал свои персональные данные банковской карты, а затем вписал коды из sms-сообщений на подтверждение операций. А мошенники вскоре сняли с его карты 330 тысяч рублей.

Мужчина попытался связаться с продавцом. Безуспешно. Через три недели, оставшись без денег и товара, он обратился в полицию.

- Всего 20 июля в Воронежской области случилось 11 мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб доверчивым людям составил около 1,8 миллиона рублей. Шесть из афер были под предлогом якобы незаконного доступа к банковской карте, четыре – под маскировкой продажи товаров или оказания услуг, и еще одно связано с игрой на бирже. Возбуждены уголовные дела, по ч.3 ст. 158 «Кража», ч.2, 3 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют:

- В Интернете внимательно изучайте текст объявления. Если в нем что-то не так, проигнорируйте его. Не нужно вносить предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки, нельзя передавать свои личные данные продавцу/покупателю – паспорт, банковские карты и т.д., а также переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях. Нелишним будет заглянуть в профиль продавца и посмотреть на историю его сделок.