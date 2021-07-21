В Воронежской области погибли 43 процента озимых

Уже погибло чуть меньше половины всего урожая озимых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воронежстате дали информацию о ходе сева в Воронежской области. В их данных особую тревогу вызывает состояние озимых зерновых культур. 43 процента их погибли. А это 269,6 тысячи гектаров. Год назад цифры были совершенно другими. Тогда погибло всего 0,1 процента озимых (0,8 тысячи гектаров.

Посевы яровых культур на 1 июня составили 1445 тысяч гектаров, в том числе зерновых – 612,2 тысячи, подсолнечника – 366,4, сахарной свеклы – 108,9, картофеля и овощей – по 0,5 тысячи гектаров.

По сравнению с 2020 годом произошло увеличение посевов зерновых культур на 22 процента. Чуть больше стало cахарной свеклы – на 1.4%. Овощей посеяно меньше на 26,8%, картофеля – на 34.3%.