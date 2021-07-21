В Воронеже в драке мужчина тяжело ранил приятеля ножом

Бомжу, порезавшему знакомого, грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Во вторник, 20 июля, в 13.40 на улице Комарова Советского района случилась драка с поножовщиной. 43-летний мужчина выпивал с 39-летним. Старшему товарищу что-то не понравилась, и они начали «разбираться». При этом 43-летний участник драки ударил 39-летнего ножом в грудь, нанеся ему тяжелое ранение.

На место ЧП приехали полицейские и вызвали скорую. Свидетели указали на мужчину, пустившего в ход нож. Оказалось, что он был не раз судим за кражи, а на данный момент, по сути, был бомжом. Его задержали и изъяли орудие преступления - нож.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину, его отправили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.