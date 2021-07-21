Тело 19-летнего волгоградца нашли в реке Воронежской области

Несчастье случилось накануне. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тело 19-летнего парня из Волгоградской области достали спасатели из реки Хопер около железнодорожного моста в Поворино 20 июля в 17.20. Как сообщили в региональном СУ СКР, причиной смерти могло стать утопление. Следователи начали проверку.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело погибшего, при осмотре которого видимых телесных повреждений не обнаружено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - добавили в пресс-службе ведомства.

18 июля в воронежском водохранилище утонул 38-летний мужчина. По словам очевидцев, он купался в районе набережной Массалитинова. В какой-то момент нырнул и не выплыл на поверхность. Двумя днями ранее на реке Битюг недалеко от села Садовое Аннинского района водолазы обнаружили тело 61-летнего местного жителя. Он отдыхал с друзьями, пошел купаться и не вернулся.