В Воронеж прилетела Настя Ивлеева и Даня Милохин

Анастасия Ивлеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 21 июля, в Воронеж прилетела команда блогеров вместе со съемочной группой. К автору проекта Насте Ивлеевой присоединились тиктокер Даня Милохин, комик Роман Каграманов, блогер Карина Егамедиева (karrambaby), музыкант Виталий Видякин (Parapatronov) и диджей Сергей Чертков (Cherocky).

Все они прибыли на съемки второго сезона проекта «Блогеры и дороги». Сняв море историй в Instagram у воронежского аэропорта, звездная команда отправилась на арендованном автобусе дальше - в Волгоград.

Скриншот записи в Инстаграме.

Как рассказала автор проекта Настя Ивлеева, в новом сезоне «Блогеров и дорог» зрителей ждут интересные места и удивительные люди. Кроме того, к ним должны присоединиться Эльдар Джарахов, Юля Гаврилина, Ида Галич, Дима Масленников и Мария Миногарова.

Справка «КП»:

«Блогеры и дороги» - новый проект Анастасии Ивлеевой, в котором она решила «приземлиться» и пообщаться с людьми из глубинки. Девушка вместе со своими друзьями-блогерами ездит в удаленные уголки нашей страны, чтобы показать как живут люди в маленьких городах, селах и деревнях.