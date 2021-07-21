В центре Воронежа в массажном салоне обокрали девушку

Вора быстро поймали. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

24-летняя сотрудница массажного салона на проспекте Революции в шесть часов утра пришла на работу и оставила свои вещи под лестницей. Вскоре она вернулась. Заглянула в сумку и обнаружила, что из нее пропали 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи видеокамер и увидели, что в сумку залез мужчина, который зашел через служебный вход. Им оказался неоднократно судимый за кражи 34-летний местный житель. Не так давно его задерживали за кражу шубы. Тоже на территории Центрального района.

- Мужчина признал свою вину и сказал, что уже потратил украденные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.