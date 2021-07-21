Штормовое предупреждение: в Воронежской области синоптики обещают мощные дожди с грозой и градом

22 июля синоптики обещают дожди и грозы, после них закончится сильная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежскую область идет долгожданная прохлада. Во всяком случае таковы прогнозы синоптиков.

- К нам подходит атмосферный фронт, несущий резкое похолодание – до +22…23 градусов. К счастью, ожидаем его в ночь на 22 июля, поэтому сильных погодных катаклизмов, скорее всего, не будет. Тем не менее пройдут дожди, грозы, а местами по области и град, местами сильный ветер с порывами до 22-27 м/c, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

- Надолго ли придет прохлада?

- Пока сложно сказать. Не исключено, что в начале следующей недели вернется жара, но уже не такая сильная – в районе 28-30 градусов.

Что касается Воронежа, то в ночь на четверг, 22 июля, синоптики обещают грозу при +16 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +22. Также вероятна гроза.

В пятницу, 23 июля, ночью метеорологи прогнозируют сильный дождь и +14 градусов. Днем температура повысится до +23. Дождь станет тише.

В ночь на субботу, 24 июля, северный ветер сменится на северо-западный. Будет пасмурно при +15 градусах. Днем появится солнце. Но на него периодически будут набегать тучи. Температура поднимется до +24 градусов.

В воскресенье, 25 июля, ночь будет такая же, что и сутки назад, - пасмурная при +15 градусах. Днем снова солнце. Оно иногда будет скрываться за облаками. Столбик термометра поднимется до +26 градусов.