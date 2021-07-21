В Воронеже будут судить молодого водителя, сбившего пожилую женщину на переходе

Коминтерновский районный суд Воронежа рассмотрит дело 24-летнего местного жителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе. Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом 21 июля сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Вечером 14 января парень на автомобиле «Дэу Нексиа» ехал со скоростью около 30 км/ч по улице Шишкова в сторону улицы Хользунова.

При этом у дома № 57 по улице Шишкова он почему-то не уступил дорогу 61-летней местной жительнице. Та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая женщина получила повреждения, которые квалифицируются как «тяжкий вред здоровью».