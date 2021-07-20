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Общество20 июля 2021 19:57

На Северном мосту Воронежа нанесли свежую «выделенку»

Разметку не обновляли с прошлого года
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Краску наносили ночью, чтобы не мешать движению машин

Краску наносили ночью, чтобы не мешать движению машин

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На Северном мосту накануне ночью дорожные рабочие восстановили разметку «выделенки». Напомним, ранее мы писали, что линия на асфальте стерлась настолько, что вместо сплошной стала прерывистой. Чем, кстати, не преминули воспользоваться некоторые водители, гоняющие по полосе, предназначенной для пассажирского автотранспорта.

Теперь на всех трех переправах через водохранилище – действующая и свежая «выделенка».

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