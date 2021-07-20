На Северном мосту Воронежа нанесли свежую «выделенку»

Краску наносили ночью, чтобы не мешать движению машин Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На Северном мосту накануне ночью дорожные рабочие восстановили разметку «выделенки». Напомним, ранее мы писали, что линия на асфальте стерлась настолько, что вместо сплошной стала прерывистой. Чем, кстати, не преминули воспользоваться некоторые водители, гоняющие по полосе, предназначенной для пассажирского автотранспорта.

Теперь на всех трех переправах через водохранилище – действующая и свежая «выделенка».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".