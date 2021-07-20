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Общество20 июля 2021 19:38

В Воронеже завершил работу школьный научный лагерь

Проект третий год реализуют в школе №13
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено администрацией школы №13

Фото предоставлено администрацией школы №13

Завершил работу школьный летний научный лагерь «Малый университет», организованный на средства гранта Конкурса школьных молодежных проектов. Благодаря этому проекту, ребята могут глубже изучать определенные предметы. Проект реализуется третий год на базе школы №13. И совершенствуется: первый год дети занимались углубленным изучением физики и химии, посещали несколько образовательных экскурсий и создавали учебные проекты. Во второй, пандемийный, год «Малый университет» состоялся с соблюдением санитарных требований под эгидой экологического направления. Дети изучали состав почвы, обсуждали проблемы раздельного сбора мусора и бережного отношения к природе. Создавали социальные проекты. Итогом этой работы стал экоуголок.

В этом году ребята не только занимались разработкой собственных проектов, но и отдыхали, совершая разные экскурсии и походы, а также занимались самообразованием, посещали занятия по раздельному сбору отходов, личностному развитию, профориентации и др.

Работа «Малого университета» организована по трем направлениям: физика, химия, экология. «Студенты» - ученики 5,6,7,8 классов школы - за 10 х дней посетили ВГУИТ, приняли участие во флешмобе «Батарейка», посетили ЦОПП, НВАЭС, где познакомились с атомной историей России; побывали в Воронежском биосферном заповеднике им.В.Пескова.