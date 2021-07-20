Воронежские гаишники проведут рейд по проверке мотоциклистов

Патрульные полицейские-мотоциклисты к рейду готовы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ГИБДД предупредили о рейде, во время которого будут проверять водителей мотоциклов, скутеров, мопедов. Особое внимание уделят фактам незаконной эксплуатации мототехники и выявлению несовершеннолетних любителей покататься.

- В 2021 году уже случилось 78 ДТП с участием мототранспорта. В них пять человек погибли, 86 получили ранения. По статистике, основные нарушения, допускаемые мотоциклистами – превышение скорости, езда без шлемов, без прав, а то и в состоянии опьянения. Напоминаем, что за передачу мотоциклу несовершеннолетнему грозит штраф – 30 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.