В Воронеже женщина оставила с носом мошенников, пытавшихся отобрать у нее 200 тысяч рублей

Прежде, чем пересылать деньги на "безопасный" счет, подумайте. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

55-летняя жительница Железнодорожного района не поддалась на уговоры мошенников.

Женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Он заявил о том, что на ее банковскую карту покушаются мошенники. А затем раздался еще один звонок. На этот раз еще один незнакомец представился сотрудником банка. Он подтвердил, что якобы на карту покушаются хакеры. И предложил перевести деньги на безопасный счет. Причем все

Однако женщина оказалась не лыком шита. Она попросила сказать, сколько у нее денег на счете. Банковский служащий должен был это знать. Однако аферист сначала повторил требование перевести сбережения на другой счет. А потом, поняв, что номер не удался, бросил трубку. Так жительница Железнодорожного района сохранила свои 200 тысяч рублей.

- Всего 19 июля в Воронежской области было шесть мошенничеств, совершенных бесконтактным образом. Схем у аферистов было три: мнимый незаконный доступ к банковским счетаМ, получения социальных выплат, а также продажа товаров. Ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил около 900 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в региональном ГУ МВД.