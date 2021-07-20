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Происшествия20 июля 2021 17:03

Воронежец украл телефон у бывшего парня своей девушки и подарил прохожему

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

16 июля между 31-летний воронежец поссорился со своей девушкой. В ходе конфликта она позвонила своему бывшему парню и попросила его приехать, чтобы заступиться. 38-летний мужчина срочно приехал на улицу Полтавскую, где происходила ссора, но силы оказались неравны. Обидчик ударил заступника и отнял у него сотовый телефон.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемый признался в нападении и сообщил, что избавился от телефона, отдав его случайному прохожему.

Подозреваемого задержали и содержат в изоляторе временного содержания.