Воронежец украл телефон у бывшего парня своей девушки и подарил прохожему

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

16 июля между 31-летний воронежец поссорился со своей девушкой. В ходе конфликта она позвонила своему бывшему парню и попросила его приехать, чтобы заступиться. 38-летний мужчина срочно приехал на улицу Полтавскую, где происходила ссора, но силы оказались неравны. Обидчик ударил заступника и отнял у него сотовый телефон.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемый признался в нападении и сообщил, что избавился от телефона, отдав его случайному прохожему.

Подозреваемого задержали и содержат в изоляторе временного содержания.