В Воронежской области обвиняемый поджег машину следователя

43-летнего жителя Новоперского района обвиняют в поджоге автомобиля следователя.

По данным следствия, 4 октября 2020 года вечером обвиняемый, оказался недалеко от дома следователя, который проводит проверку по заявлению обвиняемого. Будучи несогласным с выводами следствия, мужчина из мести облил кузов стоявшего около дома личного автомобиля сотрудника СК горючей жидкостью, а затем, самодельный факел поджег машину. После чего с места преступления скрылся.

На следствии обвиняемый наотрез отказался признать свою вину, однако следствие собрало достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения. Материалы уголовного дела передали в суд на рассмотрение. Кстати, ранее обвиняемого уже судили за разбой и убийство.