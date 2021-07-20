Воронежец пырнул ножом в живот обидчика дочери

ЧП произошло в частном доме на улице Остроухова Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства конфликта с поножовщиной, произошедшего 18 июля в частном доме на улице Остроухова. По версии следствия, к хозяйке дома пришел 39-летний знакомый и затеял ссору на почве личной неприязни. Женщина набрала номер своего отца и пожаловалась ему на обидчика. Вскоре в доме появился 59-летний родитель хозяйки. Он несколько раз ударил гостя ножом в живот. Мужчину с проникающим колото-резаным ранением в брюшную полость доставили в больницу.

Подозреваемого в нападении на потерпевшего задержали. Выяснилось, что 59-летний мужчина уже проходил по делу о незаконном обороте наркотиков.

- По факту причинения тяжкого вреда здоровью отделом по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.