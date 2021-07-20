Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова уехала на Олимпиаду в свой день рождения

Спонтанное фото Ангелины Мельниковой, сделанное перед отлетом на Олимпиаду. Фото: Инстаграм Ангелины Мельниковой.

В воскресенье, 18 июля, в свой день рождения знаменитая воронежская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-2016, четырехкратная чемпионка Европы Ангелина Мельникова, улетая на Олимпиаду, оставила пост в Инстаграме:

Будет ли когда-то такое, что в ночь на свой день рождения, я улетаю на Олимпийские игры, перенесённые на год, которые пройдут в условиях пандемии и с сумасшедшими ограничениями?

Нет.

Обязательно запомню этот момент. Конечно, этот день не пройдет с кучей эмоций, улыбками и радостью каждые две минуты , потому что , вероятно, что во время полета и после я буду умирать от усталости и ныть, что хочу спать

Но, возможно, это и будет самый эмоциональный момент для воспоминаний.

Полетели.

И кстати, я все еще не верю, что я лечу на свои вторые игры! Как во сне.

В Токио Ангелина уже провела первые тренировки. Командное первенство среди гимнасток на Олимпиаде стартует 27 июля в 13.45.