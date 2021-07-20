Суд закрыл ресторан на проспекте Революции в Воронеже за антисанитарию

Фото предоставлено УФССП по Воронежской области

Центральный суд Воронежа по результатам проверки Роспотребнадзора на 20 суток приостановил работу ресторана «Руки вверх» на проспекте Революции. Сотрудники ведомства обнаружили в заведении «букет» нарушений. Приготовление пищи, обработка сырья, мытье посуды и инвентаря проводили в одном помещении, не было ежедневного осмотра работников на наличие кожных заболеваний, сотрудники не имели профилактических прививок. При этом заведение продолжало работать параллельно с проведением ремонта в соседнем помещении. А внутренняя отделка не позволяла проводить уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

До окончания сроков закрытия судебные приставы будут контролировать исполнение требований суда по устранению выявленных нарушений. При условии выполнения предписаний Роспотребнадзора заведение может открыться досрочно.