Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 13:43

Суд закрыл ресторан на проспекте Революции в Воронеже за антисанитарию

На устранение нарушений заведению отвели 20 дней
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено УФССП по Воронежской области

Фото предоставлено УФССП по Воронежской области

Центральный суд Воронежа по результатам проверки Роспотребнадзора на 20 суток приостановил работу ресторана «Руки вверх» на проспекте Революции. Сотрудники ведомства обнаружили в заведении «букет» нарушений. Приготовление пищи, обработка сырья, мытье посуды и инвентаря проводили в одном помещении, не было ежедневного осмотра работников на наличие кожных заболеваний, сотрудники не имели профилактических прививок. При этом заведение продолжало работать параллельно с проведением ремонта в соседнем помещении. А внутренняя отделка не позволяла проводить уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

До окончания сроков закрытия судебные приставы будут контролировать исполнение требований суда по устранению выявленных нарушений. При условии выполнения предписаний Роспотребнадзора заведение может открыться досрочно.