Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев возглавил рабочую группу по урегулированию цен на продукты питания

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«Единая Россия» совместно с Правительством РФ, региональными властями и экспертами выработала конкретные решения по ограничению роста цен на так называемый «борщевой набор, а также помидоры и огурцы.

Для координации работы по урегулированию цен сформирована рабочая группа, которую возглавил зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

Как показал мониторинг партии, цена производителя отличается от окончательной на прилавках магазинов в разы.

Исправить сложившуюся ситуацию с ценами поможет комплекс первоочередных и долгосрочных мер. Депутаты фракции «Единой России» в нижней палате парламента разработали и предлагают принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания.

В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Оправдывать нынешнее подорожание продовольствия экономическими причинами невозможно, считает вице-спикер Госдумы, руководитель рабочей группы «Единой России» Алексей Гордеев.

«Предлагаем Правительству РФ рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», — сказал он и предложил наделить региональные власти правом контроля за исполнением этих соглашений на местах.

Серьезное влияние на цены оказывает и отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями, без дополнительных наценок.

«Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», — считает Алексей Гордеев.

Инициативы по ценообразованию в торговых сетях, увеличению объемов продаж на рынках и ярмарках поддержали в кабмине. По словам вице-премьера Правительства Виктории Абрамченко, снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться двукратным увеличением количества ярмарок в регионах. И такие возможности в стране есть.

Воронежские единороссы также подтвердили актуальность проблемы для нашего региона.

«Да, граждане все чаще обращаются с жалобами на заметное подорожание ряда продуктов, особенно сезонных овощей», - прокомментировала Людмила Ипполитова, руководитель фракции «Единой России» Воронежской областной Думы. «Цены на килограмм ранней моркови и столовой свеклы стали подступать к отметке в 100 рублей, а то и превышать ее. Между тем, та же Воронежская область располагает значительными возможностями для развития овощеводства. Чтобы задействовать их, необходимо расширить список стимулирующих мер для фермеров, крестьянско-фермерских хозяйств и других производителей сельхозпродукции, что позволит в течение нескольких лет не только нарастить объемы продукции, но и создать систему современных хранилищ.

Что касается текущего момента, то здесь наша задача состоит в проведении мониторинга цен и разработке мер по их сдерживанию, включая поддержку местных производителей и поставщиков продовольствия в течение ближайшего времени. Также необходимо оперативно рассмотреть вопрос о проведении ярмарок сельскохозяйственной продукции с широким привлечением частных производителей, садоводов и огородников», - сообщила она.