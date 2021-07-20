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Здоровье20 июля 2021 12:46

Суточный прирост больных коронавирусом в Воронежской области снизился на 20 случаев

Но количество смертей сохраняется на высоком уровне
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области утром 20 июля сообщил о 465 новых случаях заболевания. По сравнению с цифрами предыдущей сводки прирост снизился сразу на 20, но делать выводы пока рано. Общее число заболевших с начала эпидемии - 98 795.

Выздоровели за минувшие сутки 359 жителей региона. Всего - 92 740 человек.

За сутки зарегистрировано 22 смерти от коронавируса. Жертвами болезни с начала эпидемии стали 4 159 жителей Воронежской области.