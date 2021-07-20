В Воронеже девушка ищет водителя мопеда, сбившего ее на тротуаре

Ульяна получила ожог и много ссадин и синяков. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Ульяна Кибатбаева написала о том, что стала жертвой ДТП. А также о хамском поведении сбившего ее водителя:

- 19 июля около 19 часов я шла в районе дома № 30/4 по улице Антонова-Овсеенко возле «зебры». И прямо на тротуаре меня сбил мужчина на мопеде! Он наехал на меня сзади на полной скорости. А потом начал орать на меня матом и не предложил никакой помощи. Я получила большой ожог от выхлопной трубы на ноге и множество ссадин и синяков. Была в состоянии шока и не догадалась его сфотографировать или вызвать полицейских. Просто встала и ушла. Потом поехала в травматологию, где мне оказали первую помощь и описали травмы.

Ульяна просит помочь найти водителя-хама:

- ДТП случилось возле пешеходного перехода, там как раз загорелся зеленый свет и остановились машины, которые все это наблюдали. К сожалению, камер на том перекрестке нет. Очень большая просьба, если есть свидетели, люди, которые сняли это на телефон, отзовитесь! Этот человек не должен остаться безнаказанным и дальше гонять по тротуарам, где ходят люди. На моем месте мог бы быть ребенок! Заранее спасибо тем, кто поможет найти этого человека.

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