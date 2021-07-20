В Воронеже из окна многоэтажки в Северном районе выпал человек

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Около 9 утра 20 июля в Воронеже под окнами 17-этажного дома на Бульваре Победы прохожие обнаружили труп человека с травмами, характерными для падения с высоты. Фотографию с места трагедии разместили в паблике "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте".

В пресс-службе СУСК по Воронежской области подтвердили факт гибели человека. По предварительной информации, это местный житель в возрасте 35 лет. На место ЧП выехал следователь. Выясняются обстоятельства трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.