Под Воронежем установили личность таксиста, устроившего ДТП с тремя смертями

В страшной аварии уцелел только 37-летний водитель грузовика Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские установили личность водителя машины такси «Лада-Веста», устроившего аварию с тремя погибшими. Мужчине было 29 лет.

Напомним, ДТП случилось в понедельник, 19 июля, в 6.10 в Хохольском районе недалеко от села Костенки. Таксист на «Ладе» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво», которым рулил 37-летний местный житель. В аварии погибли водитель легковой машины, ехавшая с ним 20-летняя девушка и молодой мужчина. Его личность пока так и не смогли установить, на вид ему 20-25 лет.

- Всего 19 июля случилось 97 ДТП, из них 61 – в Воронеже, 28 – в районах области, 8 – на федеральных трассах. В трех авариях три человека погибли, четыре получили травмы. Оштрафованы 17 пьяных водителей и еще 60 ехавших на красный свет, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.