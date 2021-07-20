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Происшествия20 июля 2021 9:17

В Воронежской области сгорели две иномарки

Пожар случился в Верхнехавском районе
Юрий КОЗЛОВ
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От обеих машин практически ничего не осталось.

От обеих машин практически ничего не осталось.

Фото: Максим ЛЮКОВ

Во вторник, 20 июля, в 1.51 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Верхняя Хава на улице Карла Маркса. Там огонь охватил строение во дворе дома размером 10 на 10 метров. В нем стояли две иномарки: Mitsubishi и Volvo.

- На место ЧП выезжали восемь человек на двух пожарных машинах. Огонь полностью потушили в 2.03. К тому времени обе иномарки сгорели полностью. Пламя также повредило сайдинг наружной стены на площади 20 квадратных метров. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.