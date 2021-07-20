От жары бабочки в Воронеже стали мельче и поменяли "режим" дня

Фото Александра Черемухина с сайта Воронежского заповедника

Царящая в Воронеже жара донимает не только людей, но и представителей животного мира. Например, энтомолог Воронежского заповедника Виктор Емец, наблюдая за дневными бабочками, заметил, что в этом году они стали мельче обычного. Ученый предположил, чо это связано с жарой в конце весны и начале лета в этом году. Такая погода резко ускорила развитие гусениц дневных бабочек, но вырасти до обычных размеров они не успели.

- Дневные бабочки – пойкилотермные животные, то есть они не могут регулировать температуру тела, - рассказал энтомолог. - Долго находиться на солнце (свыше 30 ) они не могут, так как их тело перегревается и может наступить тепловой удар со смертельным исходом. Поэтому они вынуждены менять время своей активности на утренние и вечерние часы, когда не так жарко.

Бабочка подалирия 1-го поколения в этом году появилась на 7–10 дней раньше, чем обычно. У сфотографированного экземпляра бабочки нет длинных хвостиков на крыльях. За свою долгую жизнь (почти 2,5 месяца) эта бабочка явно неоднократно подвергалась нападению птиц, отметил Викто Емец.