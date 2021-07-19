В Воронеже аферист продал таксисту первую попавшуюся чужую машину

Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Железнодорожном районе жертвой необычного мошенничества стал 25-летний таксист.

13 июля в 13.00 мужчина подвозил незнакомца, рассказавшего, что он занимается продажей подержанных автомобилей. Таксист сказал, что готов посмотреть один их них. Они приехали на одну из парковок в Железнодорожном районе.

Мнимый продавец указал на автомобиль «Фольксваген-гольф» и попросил деньги в качестве залога. Таксист передал деньги водителю. А потом под предлогом того, что сейчас принесет ключи и документы, ушел. Больше аферист не появлялся.

- Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 40-летнего воронежца. В отделе полиции он признал свою вину и пояснил, что указал таксисту на первый попавшийся автомобиль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.