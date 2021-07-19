Воронежские выпускники стали лучше сдавать экзамены

Выпускники 2021 года хорошо потрудились на экзаменах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 июля, на совещании в областном правительстве подвели итоги государственной аттестации выпускников 9-11 классов. О них рассказала первый заместитель руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики Галина Иванова.

Главный вывод – качество подготовки выпускников улучшилось. По 7 предметам из 14 (математике, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии, истории, немецкому языку и литературе) средний региональный балл вырос по сравнению с 2020 годом.

В то же время по шести предметам (русскому языку, физике, информатике и ИКТ, биологии, английскому языку, литературе) по сравнению с 2020 годом увеличилось число выпускников, получивших максимальный результат. Также выросла доля 100-балльников от общего числа участников аттестации.

Значительно уменьшилось число не сдавших экзамены по русскому языку, математике и истории. Кроме того, средние региональные баллы по математике, химии, истории и литературе выше, чем в целом по России.

- В 2022 году в соответствии по решению Рособрнадзора должен быть обеспечен переход к технологии передачи контрольно-измерительных материалов по интернету и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях. Для перехода к новой технологии нам необходимо обеспечить оснащение пунктов приема экзаменов сканерами и обучить сотрудников образовательных учреждений работе с новой техникой, - отметил губернатор Александр Гусев.