В Воронежской области прохожий обнаружил в реке мертвую женщину

Купаться надо осторожно, особенно в сильную жару. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воскресенье, 18 июля, около 19 часов недалеко от села Селявное-1 Лискинского района проходивший вдоль берега Дон мужчина увидел в воде тело женщины. Он сообщил о страшной находке по телефону силовикам.

- Следователи опросили родственников женщины. Они также осмотрели тело погибшей. Видимых следов насилия на нем не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Напомним, 18 июля около полудня в воронежском водохранилище утонул 38-летний мужчина. Его тело обнаружили в районе набережной Массалитинова (ул. Крестьянская, 17) в 16.50. А 16 июля на реке Битюг недалеко от села Садовое Аннинского района нашли труп 61-летнего местного жителя. Мужчина отдыхал с друзьями, пошел купаться и не вернулся на берег.