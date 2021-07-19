В Воронеже опер попался на взятке с поличным

24-летнему оперу грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

24-летний оперуполномоченный одного из городских отделов полиции стал фигурантом дела о взятке в 50 тысяч рублей. За эти деньги он обещал мужчине и нескольким его приятелям, материал проверки в отношении которых находился у него, не возбуждать уголовное дело.

18 июля на улице Ленинградской опера задержали с поличным при получении части взятки – 45 тысяч рублей. Корыстолюбивого полицейского брали в ходе совместной операции следователей СК и сотрудников собственной безопасности регионального ГУ МВД.

- Мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Полицейскому грозит лишение свободы на срок до шести лет, - рассказали в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

В региональном ГУ МВД добавили:

- Факт получения взятки оперуполномоченным выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Воронежской области. По версии следствия, он предлагал заплатить ему деньги за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемых в причинении телесных повреждений местному жителю. Сейчас проходит служебная проверка. В случае, если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.