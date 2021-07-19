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Общество19 июля 2021 15:43

В Воронежской области наградили росгвардейца, спасшего на пожаре мать с пятью детьми

Сейчас в многодетной семье другая напасть – средний сын страдает от аллергии
Олег КУЗНЕЦОВ
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Семен Тупикин со спасенной им семьей.

Семен Тупикин со спасенной им семьей.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В Таловском районе награда нашла героя. Офицер Росгвардии Семен Тупикин спас в поселке Успенский многодетную семью – мать и пять детей. За поступок, достойный настоящего мужчины, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич вручил герою небольшой подарок.

Мужественному росгвардейцу вручили небольшой подарок.

Мужественному росгвардейцу вручили небольшой подарок.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Семен Тупикин вспоминает, что ехал на работу, заметил дым и решил узнать, что горит.

- Заехал к ним, а там уже вовсю полыхает, - вспоминает росгвардеец. - Женщина с детьми по двору бегает. И не знает, что делать. Детей вывели. Я у нее спрашиваю, сколько их? Она говорит: «Пять». Считаем – четверо. Где же еще один? А потом увидели, что пятый-то у нее младенец, на руках. Дом не загорелся. Хорошо, что ветер дул в другую сторону.

Однако сгорели сарай, гараж с машиной и хозяйственные постройки на соседнем участке. Сейчас многодетной семье кровь из носу нужна машина.

- Взяли в рассрочку мопед Иж. В Таловую за продуктами в один конец прокатиться стоит 900 рублей. Да и с баулами не наездишься, - рассказала мама пятерых детей Ольга.

Женщина не любит вспоминать пожар.

- Было очень страшно, - говорит Ольга. - Я думала у меня волосы выпадут. Не знала, что делать. Дашу вообще потеряла. Она побежала за Артемом, испугалась огня и осталась возле сарая. Артем кричит «Мама, где Даша?», я побежала, а она там стоит.

Ольга поделилась с Игорем Кастюкевичем проблемой. У ее среднего сына обнаружили аллергию. Однако ни поставить точный диагноз, ни назначить лечение в районной больнице не могут. Узко профильных специалистов там просто нет. Нужно ехать в Воронеж.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ обратился с просьбой в правительство региона помочь женщине обследовать ребенка и назначить необходимый курс лечения, чтобы к сентябрю мальчик мог нормально пойти в школу.