В Воронежской области наградили росгвардейца, спасшего на пожаре мать с пятью детьми

Семен Тупикин со спасенной им семьей. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В Таловском районе награда нашла героя. Офицер Росгвардии Семен Тупикин спас в поселке Успенский многодетную семью – мать и пять детей. За поступок, достойный настоящего мужчины, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич вручил герою небольшой подарок.

Мужественному росгвардейцу вручили небольшой подарок. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Семен Тупикин вспоминает, что ехал на работу, заметил дым и решил узнать, что горит.

- Заехал к ним, а там уже вовсю полыхает, - вспоминает росгвардеец. - Женщина с детьми по двору бегает. И не знает, что делать. Детей вывели. Я у нее спрашиваю, сколько их? Она говорит: «Пять». Считаем – четверо. Где же еще один? А потом увидели, что пятый-то у нее младенец, на руках. Дом не загорелся. Хорошо, что ветер дул в другую сторону.

Однако сгорели сарай, гараж с машиной и хозяйственные постройки на соседнем участке. Сейчас многодетной семье кровь из носу нужна машина.

- Взяли в рассрочку мопед Иж. В Таловую за продуктами в один конец прокатиться стоит 900 рублей. Да и с баулами не наездишься, - рассказала мама пятерых детей Ольга.

Женщина не любит вспоминать пожар.

- Было очень страшно, - говорит Ольга. - Я думала у меня волосы выпадут. Не знала, что делать. Дашу вообще потеряла. Она побежала за Артемом, испугалась огня и осталась возле сарая. Артем кричит «Мама, где Даша?», я побежала, а она там стоит.

Ольга поделилась с Игорем Кастюкевичем проблемой. У ее среднего сына обнаружили аллергию. Однако ни поставить точный диагноз, ни назначить лечение в районной больнице не могут. Узко профильных специалистов там просто нет. Нужно ехать в Воронеж.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ обратился с просьбой в правительство региона помочь женщине обследовать ребенка и назначить необходимый курс лечения, чтобы к сентябрю мальчик мог нормально пойти в школу.