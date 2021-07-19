Воронежцев предупредили об отключении телевидения и радио

Телевизор нельзя будет посмотреть девять часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцев, принимающих сигнал на свои теле и радиоприемники с местной башни, предупредили о профилактическом отключении сигнала. Это означает, что с 8.00 до 17.00 нельзя будет посмотреть и послушать любимые передачи.

Коснется отключение 20 первых цифровых каналов традиционной телесетки и трех аналоговых - Ю-ТВ, Дисней, Суббота. Временно прервется вещание следующих радиоканалов: Вести FM, Дети FM, Ди FM (D FM), Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Наше Радио, Новое радио, Радио «Комсомольская правда», 7 на 7 холмах, NRJ (Энерджи), Благовестие, Радио России, Ударная волна; РАДИО-ЛЮБОВЬ, МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское радио.

Уточнить перерывы в трансляциях можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».