Воронежцы завоевали четыре золота на Кубке России по легкой атлетике

Одним из триумфаторов Кубка России стал воронежский спринтер Владислав Доронин (в центре). Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.

С богатой коллекцией медалей приедут воронежские спортсмены с Кубка России, проходившего в Брянске.

В первый день соревнований 100-метровку выиграл Владислав Доронин. Он показал результат – 10,23 секунды. Руслан Перестюк (Краснодарский край –Крым), ставший вторым, преодолел эту дистанцию за 10,36. Сергей Желобаев из Пензенской области стал третьим с результатом 10,45.

В тот же день дистанцию в 5000 метров выиграл еще один воронежский спортсмен Алексей Попов. Он показал время - 14:36,12. Ставший серебряным призером Алексей Гущин из Орловской области пробежал намного медленнее – за 15:07,71. А Никита Волченков из Рязанской области занял третье место с результатом 15:09,11.

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина стала бронзовым призером на дистанции 800 метров. Она показала результат - 2:05,42. Победила Светлана Улога из Татарстана (2:02.79). Анастасию Мадышева из Орловской области взяла серебро. Она преодолела 800-метровку за 2:04.76.

Во второй день Кубка Доронин выиграл и 200-метровку с результатом 20,66. Ставший серебряным призером Максим Федяев из Курской области отстал ненамного – 20,80. Третьим стал Артем Афанасьев из Нижегородской области – 21,13.

Светлана Аплачкина победила на дистанции 1500 метров, показав время 4:11.28. Ставшую второй Анну Тропину она опередила намного. Спортсменка из Свердловской области пробежала дистанцию за 4:15.57. Третьей стала Дина Александрова (Курск-Чувашия) - 4:16.20.

В эстафете 4 по 400 метров воронежские девушки (Оксана Корнева, Эмилия Тангара, Юлия Бабкина, Екатерина Маслова) заняли второе место с результатом 3:43.92. Первыми стали спортсменки из Москвы Валерия Савенкова, Анна Микрюкова, Екатерина Вахрушева и Дарья Тихонова, показавшие время 3:40.90. Второе место у курских бегуний Варвары Роговой, Кристины Пахомовой, Екатерины Толмачевой и Анастасии Рыбкиной. Они преодолели 1600 метров за 3:48.08.

Напомним, на недавнем чемпионате России по легкой атлетике воронежские спортсмены завоевали три золотые и три серебряные медали.