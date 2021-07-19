Воронежец 40 лет прожил с пулей в спине, которую получил на войне в Афганистане

Фото: департамент здравоохранения Воронежской области.

56-летний воронежец около 40 лет носил в себе пулю от автомата Калашникова. Он получил ее во время войны в Афганистане. Снаряд застрял в мягких тканях в опасной близости к позвоночнику. Тогда из-за тяжести ранения и расположения пули, медики не стали ее удалять.

Однако сейчас мужчина наблюдался у невролога, и, чтобы поставить точный диагноз, потребовалось МРТ. Но процедура оказалась невозможна, пока в организме горожанина находится инородный металлический предмет. К тому же, в дальнейшем пуля могла привести к тяжелым осложнениям. Поэтому, как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, снаряд решили удалить.

- Пуля лежала глубоко в мягких тканях спины, между отростками первого поясничного позвонка слева, вблизи поясничных спинномозговых нервов. За десятилетия она покрылась плотной фиброзной капсулой. Поэтому Мария Аралова, заведующая отделением амбулаторно-поликлинической хирургии областной больницы №1, выбрала оптимальный хирургический доступ при помощи полипозиционного рентгенологического исследования и 3D-моделирования локализации инородного тела.

В результате пулю удалось достать под местной анестезией через минидоступ. Пациент практически с операционного стола, получив «трофей» в руки, отправился на запланированное МРТ.