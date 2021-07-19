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Общество19 июля 2021 11:42

Коронавирус в Воронежской области установил новый рекорд по заболеваниям

За сутки прибавилось еще 485 зараженных
Юрий КОЗЛОВ
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Заболеваний коронавирусом все больше, среди них много тяжелых.

Заболеваний коронавирусом все больше, среди них много тяжелых.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном оперативном штабе сообщили данные по заболеваниям коронавирусом на утро понедельника, 19 июля.

«Ковидом» заразились еще 485 человек (на утро 18 июля - 478). Воронежская область – на шестом месте среди худших по этому показателю в России. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Красноярский край. Всего коронавирусом заболели уже 98330 жителей Воронежской области.

В то же время 356 человек вылечились (на утро 18 июля – 350). По этому показателю Воронежская область тоже шестая, но уже среди лучших. Больше выздоровели только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Всего избавился от «ковида» 92381 наш земляк.

По сравнению с предыдущими сутками резко сократилось число смертей. На утро 19 июля стало известно о восьми умерших, в то время как 18-го их было 15. Всего «ковид» свел в могилу 4137 жителей Воронежской области.

Напомним, воронежцы обеспокоены тем, что сейчас не так-то просто сделать вакцину от коронавируса – ее поставки пока не удовлетворяют возросшим потребностям.