В Воронежской области утонул мужчина

Позднее купание обернулось смертью 61-летнего мужчины. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Стало известно о трагедии на воде, случившейся поздним вечером 16 июля на реке Битюг недалеко от села Садовое Аннинского района. Там обнаружили тело 61-летнего местного жителя. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина отдыхал в компании друзей, пошел купаться и не вернулся. Когда приятели хватились его, было уже поздно. Тело утопленника выловили вызванные на место ЧП спасатели. При его осмотре видимых следов насилия не обнаружили. Однако точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.