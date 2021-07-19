Под Воронежем в аварии в такси погибли двое мужчин и девушка

«Лада-Веста» после аварии опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 19 июля, в 6.10 в Хохольском районе недалеко от села Костенки на 45 километре дороги Воронеж-Луганск случилась страшная авария.

Таксист, руливший «Ладой-Вестой», вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Вольво», которым рулил 37-летний житель поселка Хохольский. Легковая машина опрокинулась на крышу.

В ДТП погибли три человека: таксист, 21-летняя женщина, ехавшая с ним, и еще один его пассажир. Личности обоих мужчин сейчас устанавливают. На месте аварии работают хохольские полицейские и сотрудники ГИБДД. Они продолжают выяснять обстоятельства этого жуткого ДТП.

Напомним, 19 июля в 14.30 в Железнодорожном районе 37-летний водитель маршрутки сбил 73-летнего велосипедиста, возвращавшегося с рыбалки. Мужчина умер в больнице. В тот же день в 6.25 в Богучарском районе случилась авария, в которой пострадали пять человек, в том числе 12-летний мальчик.