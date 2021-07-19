В Воронеже пожилой велосипедист, сбитый маршруткой, умер в больнице

Маршрутка подмяла под колеса велосипед. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Смертью 73-летнего велосипедиста закончилась авария у дома № 133 на улице Калининградской Железнодорожного района. Напомним, в воскресенье, 18 июля, на остановке «Гаражи» водитель маршрутного «ПАЗа» сбил пожилого воронежца, ехавшего с рыбалки. Его на скорой отвезли в больницу. К сожалению, спасти пожилого человека не смогли.

Как уточнили в полиции, авария случилась в 11.40. Подтвердились слова очевидцев, что 37-летний водитель маршрутки нарушил правила. В ГИБДД сообщили, что он поворачивал налево в сторону улицы Куйбышева, не убедившись в том, что по главной дороге никто не едет.

Напомним, 18 июля в 6.25 в Богучарском районе случилась авария, в которой пострадали пять человек, в том числе 12-летний мальчик. Всего же в этот день в Воронежской области было 97 ДТП, из них 52 – в Воронеже, 30 – в районах, 15 - на федеральных трассах. В десяти авариях один человек погиб, десять получили травмы. Оштрафованы 32 пьяных водителя.