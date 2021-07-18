Бдительный воронежец разоблачил телефонных мошенников и сохранил больше миллиона сбережений

Бдительный мужчина сообщил о попытке мошенничества в полицию Фото: из архива «КП»

Сразу три мошенника, представлявшиеся по телефону представителями службы безопасности банка и сотрудником полиции, пытались завладеть сбережениями 62-летнего воронежца.

Сначала ему на телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который сообщил о зафиксированной попытке снятия денег со счета и предложил перевести средства на безопасный счет. После этого раздался звонок от «полицейского из г.Москва», который подробно расспросил воронежца о его сбережениях. Мужчина рассказал, что хранить на разных счетах 1,1 миллиона рублей. Только тут он догадался, что имеет дело с мошенниками и прервал разговор. Но злоумышленники, почуяв запах хорошей добычи, не намерены были сдаваться и снова позвонили. На этот раз – опять «из службы безопасности банка». Но воронежец сбросил звонок и сразу сообщил о попытке мошенничества в полицию.

Но шестеро других жителей региона не были столь бдительными и поверили преступникам, в результате чего лишились в общей сложности около 2,7 миллиона рублей.