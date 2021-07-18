Почетному гражданину Воронежа Ивану Осадчуку исполнилось 105 лет

Ранее Иван Николаевич всегда встречал гостей при полном параде: на груди у подполковника медицинской службы красовались многочисленные ордена и медали, в том числе, и за освобождение Воронежа Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

18 июля Почетному гражданину Воронежа, ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику медицинской службы в отставке Ивану Осадчуку исполнилось 105 лет. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой ветеран в этот раз принимает поздравления дистанционно, хотя он одним из первых в нашем городе прошел вакцинацию от коронавируса.

- Личный праздник Ивана Николаевича - большое событие для всего Воронежа, который гордится своим почетным гражданином, помнит и чтит все, что Иван Николаевич сделал для нашего города и его жителей в годы войны и в мирное время. В нашу встречу на День города Иван Николаевич говорил, что секрет долголетия – в здоровом образе жизни, но могу добавить, что он и в присущих ему чертах - честности, доброжелательности, отзывчивости, в идущем от сердца стремлении создавать, быть полезным и идти по жизни с достоинством и любовью. Искренне надеюсь на новую встречу и хочу пожелать Ивану Николаевичу крепкого здоровья, а всей его большой и дружной семье - счастья! - направил Ивану Николаевичу поздравления глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр Вадим Кстенин пожелал Ивану Николаевичу крепкого здоровья, а всей его большой и дружной семье - счастья Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Сотрудники управы Левобережного района, представители Совета ветеранов передали родственникам Ивана Осадчука благодарственные письма, поздравительные адреса, цветы и подарки.

- Вы достойно прожили больше века, являлись свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При этом вы всегда оставались и остаетесь сильным и мудрым человеком, который умеет радоваться жизни! С чувством глубокой признательности желаем вам крепкого здоровья, счастья, много светлых и радостных дней, хорошего настроения, неиссякаемой энергии и успехов. Благополучия и удачи вам и вашим близким! - говорится в обращении руководителя районной управы Вадима Башилова.

Иван Николаевич свой боевой путь начал 22 июня 1941 года. В ту ночь он дежурил в больнице и, не успев попрощаться с родителями, прибыл в воинскую часть. Как медик участвовал в боевых действиях в составе Степного, Центрального, Юго-западного и Воронежского фронтов.

24 января 1942 году под Курском Иван Осадчук был ранен, но боевой товарищ вовремя оказал первую помощь. Окончил войну Иван Николаевич во Львове. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Киева», медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 г.г.», медалью «Жукова», памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» и другими.

После войны Иван Николаевич продолжил службу в сфере военной медицины. Позже много лет трудился на общественных началах при Левобережном РВК, работал с призывниками и военными пенсионерами. Иван Николаевич и сегодня поддерживает тесную связь с районным Левобережным Советом ветеранов.

В 2013 году его наградили памятным знаком «Защитнику города Воронежа». В 2016 году Ивану Осадчуку присвоено звание «Почетный ветеран Воронежской области». В 2017 году он награжден знаком «Воронеж – город Воинской Славы», а также Иван Николаевич стал лауреатом премии общественно-государственного признания Воронежской области «Добронежец» в номинации «Всегда в строю». В 2020 году, когда вся страна праздновала 75-летие Великой Победы, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Осадчуку присвоено звание «Почетный гражданин города Воронежа».