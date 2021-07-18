Пенсионер на велосипеде с тележкой попал под колеса ПАЗа в Воронеже

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Очевидцы сообщили об аварии на улице Калининградской, произошедшей в воскресенье на остановке «Гаражи». Фото с места ЧП разместили в паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте». По словам очевидцев, пенсионер на электровелосипеде с тележкой возвращался с рыбалки, следуя по главной дороге. На пересечении Калининградской с улицей Электровозной, выполняя поворот с второстепенной дороги, его сбил ПАЗ маршута №10а. За рулем автобуса находился молодой парень.

В результате аварии двухколесный транспорт оказался под капотом маршрутки. Велосипедист получил травмы. «Скорая» забрала его в больницу.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.