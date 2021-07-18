В Воронеже на улице Матросова установили две остановки

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Воронеже на улице Матросова установили два новых остановочных пункта – на «Базе» и «Песчаном логу». Ранее здесь вымостили плиткой площадки. Теперь пассажирам в ожидании транспорта есть где укрыться от ветра, солнца и осадков.

В управе Ленинского района уточнили, что остановки устанавливают по нескольким программам: за счет бюджетных средств, в результате муниципально-частного партнерства, либо за счет частных инвестиций. В данном случае рабочие использовали конструкции замененных остановок для укрытия пассажиров от непогоды.