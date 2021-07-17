Воронежский «Факел» выиграл первый матч в новом сезоне у московского «Велеса»

Героем игры стал Максим Максимов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Второй матч «Факела» в новом сезоне принес первую победу. Наши футболисты выиграли у московского «Велеса».

Матч получился упорным. Его судьбу решил классный розыгрыш углового на 24 минуте, подачу замкнул сильным ударом головой нападающий Максим Максимов. Вратарь «Велеса» коснулся мяча, но спасти от гола свою команду не смог.

Все оставшееся время шла упорная борьба на всех участках поля, но больше ни одна из команд забить не смогла. «Факел» после двух туров набрал четыре очка (напомним, неделю назад была сверхрезультативная ничья с калининградской «Балтикой» - 3:3) и поднялся на четвертое место.

Следующую игру «Факел» также проведет на своем поле 24 июля. Соперник – томская «Томь», занимающая восьмое место. Матч начнется в 18.00.