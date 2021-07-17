За неделю более 5000 воронежцев получили бесплатные лекарства для лечения от ковида дома

По данным на 14 июля, бесплатные лекарства получили 5 658 пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Напомним, дома лечатся больные с легкими и среднетяжелыми формами коронавируса, в том числе с пневмониями. Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники, также как и перечень бесплатно выдаваемых препаратов. Медикаменты приносят домой пациентам работники поликлиник.

Всего с 16 ноября бесплатные препараты получили 99 632 жителя Воронежской области.