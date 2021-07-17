Жительница Воронежа лишилась 140 тыс рублей после звонка "из банка"

За 16 июля жертвами мошенников стали семеро жителей Воронежской области. В общей сложности он лишились более 830 000 рублей.

36-летняя жительница Воронежа попалась на бородатую схему «Звонок из банка». «Сотрудник службы безопасности» напугал женщину сообщением, что с ее счета пытались списать деньги, и под предлогом пресечения действий мошенников получил от ее персональные данные. После чего с ее карты списали 140 000 рублей.

Будьте бдительны, никому не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка, в том числе сотрудникам финансовых учреждений. Когда звонят «из банка», говорите: зайду в ближайшее отделение и все уточню.