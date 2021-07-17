На выходных в Воронеже будут ремонтировать шесть улиц

Мэрия предупредила воронежцев, где на выходных будут ремонтировать улицы. Чтобы водители заранее выбирали пути объезда и места для парковки не в районах работ дорожников.

Итак, с 17 до 19 июля планируют ремонтировать шесть улиц.

На Антонова-Овсеенко ночью с 17 на 18 июля будут делать асфальтобетонное покрытие.

На улице Добролюбова (от дома №60 до дома №160) днём 17 и 18 июля пройдут подготовительные работы к ремонту.

На Лесной днем 17 и 19 июля будут делать основание ресайклером.

На Подклетенской днем 17 и 18 июля собираются укладывать щебеночное основание, а днем 19 июля – делать асфальтобетонное покрытие.

На улице Степанова днем 17 и 19 июля будут рыть грунт, укладывать песчано-подстилающий слой.

На улице Юных натуралистов (от улицы Героев России до дома № 13/1 по улице Юных натуралистов) днем с 17 по 19 июля планируют устанавливать бортовой камень.