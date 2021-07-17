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Общество17 июля 2021 15:27

Взорвали снаряд, обнаруженный в центре Воронежа

Из-за боеприпаса могли взлететь на воздух здания облдумы и диагностического центра
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.mchs.gov.ru

фото 36.mchs.gov.ru

Вечером 16 июля расчет аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожил реактивный снаряд, который утром того же дня обнаружили при реконструкции сквера в центре столицы Черноземья. На воздух могли взлететь здания облдумы и диагностического центра, слава богу, строители во время земляных работ заметили боеприпас времен Великой Отечественной.

Взорвали снаряд в 18.10 на специальной подрывной площадке полигона «Погоново» в Хохольском районе. Вместе с ним уничтожили мину тоже времен войны.