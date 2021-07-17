Под Воронежем поймали серийную грабительницу пенсионеров

В Семилукском районе попалась серийная грабительница пенсионеров. Задержать преступницу помог местный житель в селе Стрелица, после того, как его на помощь позвала пожилая соседка.

74-летняя женщина кормила во дворе домашних животных, а когда вернулась в дом, застала там незнакомку. Незваная гостья оттолкнула хозяйку и выскочила на улицу. Оказалось, она украла из дома кошелек, в котором была 1000 рублей. На зов пенсионерки выскочил сосед, догнал воровку и сдал ее полицейским.

Как выяснили правоохранители, неоднократно судимая 54-летняя рецидивистка проникала в дома пожилых людей через незапертые двери и похищала кошельки, ювелирные украшения и другие ценности.

Теперь ей придется ответить за грабеж.