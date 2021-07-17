Воронежец, пытаясь заработать на интернет-бирже, перечислил мошеннику 136 тыс рублей

Воронежцы продолжают выступать в роли Буратино для многократно расплодившихся Котов Базилио.

21-летний парень польстился на легкий и быстрый заработок, увидев объявление на одном из сайтов, где предлагалось разбогатеть, играя на валютных и фондовых интернет-рынках. Стоит только заполнить анкету! Когда воронежец внес свои личные данные, ему на электронную почту пришла ссылка, по которой надо пройти для начала торгов. Новоиспеченный игрок перевел 136 тыс рублей и стал ждать прибыли. Только не дождался, а связь со "специалистом" прервалась.

Но ему повезло, что афериста поймали! Им оказался 19-летний молодой человек, которому придется ответить за мошенничество.