Новый антирекорд: в Воронежской области к 17 июля еще 471 человек заразился коронавирусом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 17 июля региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости. Продолжается прирост заразившихся COVID-19, установлен очередной рекорд: за минувшие сутки еще у 471 жителя Воронежской области обнаружили коронавирус. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся ковидом достигло 97 367 человек.

Выздоровевших с начала наблюдений - 91 675 человек, за минувшие сутки выписали 355 пациентов.

Но не всем так повезло. За 16 июля скончались от последствий коронавируса 16 человек. Всего за пандемию в Воронежской области зафиксировано 4 114 смертельных случаев.