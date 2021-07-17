Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 июля 2021 11:27

Новый антирекорд: в Воронежской области к 17 июля еще 471 человек заразился коронавирусом

За минувшие сутки умерли 16 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 17 июля региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости. Продолжается прирост заразившихся COVID-19, установлен очередной рекорд: за минувшие сутки еще у 471 жителя Воронежской области обнаружили коронавирус. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся ковидом достигло 97 367 человек.

Выздоровевших с начала наблюдений - 91 675 человек, за минувшие сутки выписали 355 пациентов.

Но не всем так повезло. За 16 июля скончались от последствий коронавируса 16 человек. Всего за пандемию в Воронежской области зафиксировано 4 114 смертельных случаев.